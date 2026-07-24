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Policial reage a assalto em ônibus no Méier e homem em situação de rua é baleado na Zona Norte

A vítima ferida, que estava na rua, foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier

relogio min de leitura | Redação 24 de julho de 2026 - 09:31
Equipes do 3° BPM (Méier) se depararam com a troca de tiros e iniciaram uma perseguição
Equipes do 3° BPM (Méier) se depararam com a troca de tiros e iniciaram uma perseguição -

Um homem em situação de rua foi baleado durante uma tentativa de assalto a um ônibus na Rua 24 de Maio, na altura do Méier, Zona Norte do Rio, nesta quinta-feira (23). Um policial civil que estava dentro do ônibus reagiu ao roubo e houve uma intensa troca de tiros.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 3° BPM (Méier) se depararam com a troca de tiros e iniciaram uma perseguição a dois assaltantes que estavam no coletivo, mas eles conseguiram fugir.

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A vítima ferida, que estava na rua, foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. Ainda não há informações sobre o seu estado de saúde. A PM informou que o caso foi registrado na Cidade de Polícia e será investigado.

Tags:

ASSALTO Investigação policial Segurança Pública tiroteio Violência Urbana

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