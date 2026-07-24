Vereadora Benny Briolly denuncia emboscada durante visita a aldeia indígena em Paraty

A vereadora de Niterói e pré-candidata a deputada federal Benny Briolly (PT) afirmou ter sofrido uma emboscada nesta quarta-feira (22), durante uma visita à Aldeia Rio Pequeno, em Paraty. De acordo com a parlamentar, o carro em que ela estava foi cercado por veículos de desconhecidos durante a agenda na comunidade indígena.

Benny disse que estava acompanhada da cacique Neusa Guarani, conhecendo a rotina dos moradores e ouvindo as necessidades da aldeia, quando o grupo precisou deixar o local por motivos de segurança.

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A equipe acionou medidas de proteção, e a saída foi feita com apoio de escolta. Benny afirmou que o episódio será comunicado às autoridades para investigação. Segundo ela, a ação teria sido uma tentativa de impedir sua atuação em defesa dos povos indígenas e dos direitos das comunidades tradicionais.