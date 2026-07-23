Operação mira ferro-velho clandestino após furtos de placas em cemitério de Niterói

Criminosos furtaram placas metálicas do Cemitério Público São Francisco Xavier, localizado no bairro São Francisco, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Segundo as autoridades, há indícios da atuação de quadrilhas especializadas na receptação e revenda desse tipo de material.

Diante do aumento desses crimes, a 79ª DP (Jurujuba), com apoio de policiais militares do 12º BPM e equipes do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), realizou nesta quarta-feira (23) uma operação em um ferro-velho clandestino na comunidade da Grota. O local é apontado como possível ponto de escoamento de materiais furtados na cidade.

Todo o material apreendido foi encaminhado para a delegacia, onde passará por análise para identificação dos proprietários. A Polícia Civil investiga se parte dos itens recolhidos tem ligação com furtos registrados na Zona Sul de Niterói.

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As investigações também incluem o desaparecimento de placas do próprio cemitério e o furto da estátua de bronze da atriz Leila Diniz, levada poucos dias após ser instalada no calçadão da Praia de São Francisco. A obra, criada pelo artista Rodrigo Pedrosa, representava a atriz grávida e causou um prejuízo estimado em R$ 180 mil.

Para os investigadores, o crescimento desse tipo de crime está diretamente relacionado à existência de um mercado clandestino de sucata. Sem a receptação ilegal, furtos de placas, cabos, monumentos e outras estruturas metálicas perderiam valor econômico.

A ação faz parte de uma estratégia das forças de segurança para desarticular essa cadeia criminosa e reduzir os prejuízos ao patrimônio público e privado. As investigações continuam para identificar os responsáveis pelo ferro-velho e os autores dos furtos registrados na cidade.