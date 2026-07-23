Trio é preso e menor apreendido com drogas e pistola em Itaboraí

Uma ação de policiais militares do 35º BPM resultou na prisão de três homens e na apreensão de um adolescente, além de drogas e uma arma de fogo, na noite desta terça-feira (22), no bairro Santo Antônio, em Itaboraí.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento de rotina na BR-493, com o objetivo de coibir roubos de veículos e cargas na região, quando decidiu entrar na localidade, conhecida por ser ponto de atuação do tráfico de drogas.

Já na Rua 37, próximo à Rua 31, os agentes desembarcaram da viatura e seguiram a pé, momento em que observaram quatro suspeitos sentados ao redor de uma mesa. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado inicialmente com três deles, mas, com um dos acusados, os policiais localizaram um rádio transmissor sintonizado na frequência do tráfico.

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Ainda durante as buscas, os agentes encontraram uma mochila pendurada na cadeira onde um dos suspeitos estava sentado. Em uma varredura no local, também foi apreendida uma pistola com cinco munições intactas, que, segundo a polícia, foi assumida por um dos suspeitos.

Ao todo, foram apreendidos 100 pinos de cocaína, 70 trouxinhas de maconha, 18 pedras de crack, um rádio transmissor, além de R$ 20 em espécie e a arma de fogo. Os quatro envolvidos foram encaminhados para a 71ª DP (Itaboraí), onde o caso foi registrado.