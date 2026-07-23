PM prende três suspeitos e apreende pistolas na Vila Ipiranga, em Niterói

Material apreendido pela PM na manhã desta quinta (23), na comunidade da Vila Ipiranga - Foto: Divulgação/ PMERJ

Material apreendido pela PM na manhã desta quinta (23), na comunidade da Vila Ipiranga - Foto: Divulgação/ PMERJ

Uma operação da Polícia Militar na comunidade da Vila Ipiranga, em Niterói, resultou na prisão de três suspeitos na manhã desta quinta-feira (23).

A ação foi realizada por equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e do Patrulhamento Tático Motorizado (PATAMO), da 3ª Companhia do 12º BPM, e segue em andamento.

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De acordo com a PM, durante a incursão na comunidade, dois suspeitos foram flagrados e detidos com duas pistolas e uma quantidade de drogas, ainda não contabilizada.

Em outro ponto da comunidade, um terceiro suspeito foi localizado e conduzido para a delegacia. Um rádio transmissor foi apreendido nas proximidades.

A ocorrência foi encaminhada para a 78ª DP (Fonseca). De acordo com a PM, as equipes permanecem em ação na comunidade.