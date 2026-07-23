Adolescente é apreendido com drogas durante ação da PM em Itapeba, em Maricá

Ao todo, foram apreendidos 174 pinos de cocaína, 48 pedras de crack e 26 invólucros de maconha - Foto: Divulgação

Ao todo, foram apreendidos 174 pinos de cocaína, 48 pedras de crack e 26 invólucros de maconha - Foto: Divulgação

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na madrugada desta quarta-feira (22) por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, no bairro Itapeba, em Maricá. A menor foi apreendido por policiais militares do do 12º BPM ( Niterói) na Avenida Maxwell Ramos.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe recebeu informações de que um jovem estaria comercializando entorpecentes na região. Ao chegar ao endereço, os agentes localizaram o suspeito e realizaram a abordagem, encontrando parte do material entorpecente em sua posse.

Leia também:

Prefeitura de São Gonçalo e Sine oferecem vagas de emprego para setor de comércio

Colônia de férias leva lazer e diversão para crianças em Maricá



Ainda segundo a PM, pouco depois da abordagem, o pai do adolescente compareceu ao local, foi informado sobre a ocorrência e autorizou voluntariamente a entrada dos policiais na residência da família. No imóvel, os agentes encontraram uma quantidade adicional de drogas.

Ao todo, foram apreendidos 174 pinos de cocaína, 48 pedras de crack e 26 invólucros de maconha.

Segundo a corporação, o adolescente assumiu ser o proprietário de todo o material apreendido. Ele foi encaminhado à 82ª DP (Maricá), onde a ocorrência foi registrada. Após análise da autoridade policial, o menor permaneceu apreendido em flagrante por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.