PRF apreende mais de 50 quilos de maconha em São Gonçalo

Na noite desta terça-feira (21), policiais rodoviários federais apreenderam aproximadamente 55 quilos de maconha na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106). O destino do material ilícito seria o município de Cabo Frio, na Região dos lagos.

Equipe estava realizando patrulhamento, quando recebeu informação de que um veículo teria saído da Comunidade do Complexo do Alemão com destino à Região dos Lagos, transportando material ilícito.

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No km 01, da Rodovia Amaral Peixoto, foi realizada a abordagem do automóvel com um ocupante. Na busca veicular, os policiais localizaram no interior do porta-malas, dois sacos plásticos de cor preta contendo 55 tabletes de maconha (aproximadamente 55 quilos).

O condutor foi detido e informou que faria o transporte do material ilícito até o município de Cabo Frio. A ocorrência foi encaminhada à 75ª DP.