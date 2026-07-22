Carga de maconha oriunda de comunidade do Rio é interceptada pela PRF em SG

Uma operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) terminou com a apreensão de cerca de 55 quilos de maconha e a prisão de um motorista na noite desta terça-feira (21), na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), na altura do bairro Arsenal, em São Gonçalo.

De acordo com a PRF, a abordagem ocorreu após informações de inteligência indicarem que um Chevrolet Classic prata havia deixado o Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio de Janeiro, transportando uma carga de entorpecentes com destino ao município de Cabo Frio, na Região dos Lagos.

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Durante o patrulhamento, os policiais localizaram o veículo no quilômetro 1 da rodovia e realizaram a abordagem. Na vistoria, foram encontrados dois sacos plásticos pretos escondidos no porta-malas, contendo 55 tabletes de maconha, que totalizaram aproximadamente 55 quilos da droga.

Ainda segundo a corporação, o condutor admitiu que levaria o carregamento até Cabo Frio. Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à delegacia, juntamente com o material apreendido.