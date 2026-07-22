Ao lado de Ronaldo, Roberto Carlos confirma que está negociando compra de time do interior paulista

O ex-jogador de futebol Roberto Carlos será mais um pentacampeão a integrar o projeto de SAF da Inter de Limeira, do interior de São Paulo. Após Ronaldo admitir participação nas negociações, agora é a vez do antigo companheiro de seleção e Real Madrid a integrar o grupo de investidores responsável.

"Eu e o Ronaldo estamos comprando a Inter de Limeira agora junto com o Enrico e com dois sócios nossos, um africano e um árabe. Ou seja, vamos pouco a pouco entrar outra vez no futebol do interior para que possam, além de ter grandes jogadores indo para a seleção, reorganizar esses clubes", afirmou Roberto Carlos em entrevista.

O projeto é liderado pelo executivo Enrico Ambrogini, nome conhecido no mercado de SAFs. Ex-diretor de operações do Cruzeiro durante a gestão de Ronaldo, ele também trabalhou ao lado do ex-atacante no Valladolid, da Espanha, e foi CEO da própria Internacional de Limeira entre 2019 e 2021.

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Em abril deste ano, o Conselho Deliberativo da Inter aprovou a proposta apresentada por Ambrogini para transformar o clube em SAF. O plano prevê investimento total de R$ 454 milhões ao longo de dez anos, com metas de crescimento esportivo e financeiro e o objetivo de colocar a equipe na Série A do Campeonato Brasileiro em até oito temporadas.

A Inter de Limeira foi fundada em 1913 e viveu seu auge durante a década de 80. Em 1986, virou o primeiro clube do interior paulista a ser campeão estadual. Dois anos depois, conquistou a Série B do Campeonato Brasileiro. Desde então, alternou acessos e rebaixamentos até voltar a disputar competições nacionais nos últimos anos.