Ao lado de Ronaldo, Roberto Carlos confirma que está negociando compra de time do interior paulista
Pentacampeão diz que fará parte do projeto da SAF da Inter de Limeira, atual líder da Série C
O ex-jogador de futebol Roberto Carlos será mais um pentacampeão a integrar o projeto de SAF da Inter de Limeira, do interior de São Paulo. Após Ronaldo admitir participação nas negociações, agora é a vez do antigo companheiro de seleção e Real Madrid a integrar o grupo de investidores responsável.
"Eu e o Ronaldo estamos comprando a Inter de Limeira agora junto com o Enrico e com dois sócios nossos, um africano e um árabe. Ou seja, vamos pouco a pouco entrar outra vez no futebol do interior para que possam, além de ter grandes jogadores indo para a seleção, reorganizar esses clubes", afirmou Roberto Carlos em entrevista.
O projeto é liderado pelo executivo Enrico Ambrogini, nome conhecido no mercado de SAFs. Ex-diretor de operações do Cruzeiro durante a gestão de Ronaldo, ele também trabalhou ao lado do ex-atacante no Valladolid, da Espanha, e foi CEO da própria Internacional de Limeira entre 2019 e 2021.
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Em abril deste ano, o Conselho Deliberativo da Inter aprovou a proposta apresentada por Ambrogini para transformar o clube em SAF. O plano prevê investimento total de R$ 454 milhões ao longo de dez anos, com metas de crescimento esportivo e financeiro e o objetivo de colocar a equipe na Série A do Campeonato Brasileiro em até oito temporadas.
A Inter de Limeira foi fundada em 1913 e viveu seu auge durante a década de 80. Em 1986, virou o primeiro clube do interior paulista a ser campeão estadual. Dois anos depois, conquistou a Série B do Campeonato Brasileiro. Desde então, alternou acessos e rebaixamentos até voltar a disputar competições nacionais nos últimos anos.