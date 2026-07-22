Foragido por latrocínio e receptação é capturado em São Gonçalo

De acordo com a Polícia Civil, ele era alvo de um mandado de prisão preventiva expedido pela 5ª Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo - Foto: Divulgação

De acordo com a Polícia Civil, ele era alvo de um mandado de prisão preventiva expedido pela 5ª Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo - Foto: Divulgação

Um homem investigado por latrocínio (roubo seguido de morte) e receptação foi preso na noite desta terça-feira (21), durante uma ação da Operação Torniquete, no bairro Estrela do Norte, em São Gonçalo. A captura foi realizada por equipes da 73ª DP (Neves) e da 132ª DP (Arraial do Cabo), na Avenida Presidente Kennedy.

De acordo com a Polícia Civil, ele era alvo de um mandado de prisão preventiva expedido pela 5ª Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo. A ordem judicial foi cumprida após trabalho de monitoramento e ações de cercamento realizadas pelos policiais.

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A prisão faz parte da Operação Torniquete, força-tarefa criada para combater os crimes de roubo, furto e receptação de cargas e veículos, além de enfraquecer a atuação de organizações criminosas envolvidas nessas práticas.

Crime aconteceu em 2019

Segundo as investigações da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), ele é investigado por participação em um latrocínio ocorrido em 2019. Conforme a apuração, ele teria utilizado um automóvel roubado e, armado, abordado um motorista de aplicativo, exigindo a entrega do veículo e dos pertences da vítima.

Ainda de acordo com a investigação, após cometer o roubo, o suspeito teria efetuado um disparo de arma de fogo contra o motorista, que morreu no local antes de receber socorro.

Durante a fuga, conforme a Polícia Civil, o investigado arrancou com o veículo enquanto uma passageira, uma idosa com mais de 70 anos, ainda desembarcava do banco traseiro. A mulher caiu no chão e sofreu graves lesões na região do crânio.

Após a confirmação da validade do mandado de prisão, Leonardo Freire de Oliveira foi levado para a 72ª DP (Mutuá), onde foram realizados os procedimentos de polícia judiciária. Em seguida, ele foi transferido para o sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça.