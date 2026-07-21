Jane Reis é anunciada como candidata a vice-governadora na chapa de Eduardo Paes

Foi confirmado o nome de Jane Reis como candidata à vice-governadora (MDB) - Foto: Divulgação/ Assessoria de Imprensa

Foi confirmado o nome de Jane Reis como candidata à vice-governadora (MDB) - Foto: Divulgação/ Assessoria de Imprensa

O Partido Social Democrático (PSD) oficializou, nesta segunda-feira (20), a candidatura de Eduardo Paes ao governo do estado do Rio de Janeiro. Na convenção realizada na sede do PSD, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, também foi confirmado o nome de Jane Reis como candidata à vice-governadora (MDB). Ela é a irmã do ex-prefeito de Duque de Caxias e presidente estadual do MDB, Washington Reis.

Depois da cerimônia, Jane e Paes foram até uma reunião política no bairro de Saracuruna, terceiro distrito de Duque de Caxias. Várias pessoas participaram do ato, que ocorreu em um clube tradicional da região, o Rosário de Saracuruna.

Leia também:

Moraes arquiva investigação contra Bolsonaro no caso Abin Paralela



Governo Trump usa desmatamento para impor taxas ao Brasil

As convenções partidárias integram o calendário oficial da Justiça Eleitoral e são utilizadas para o lançamento dos candidatos. Após sua realização, os partidos fazem o registro da candidatura da Justiça Eleitoral, tornando-o elegível para as eleições em outubro.

Pelo calendário da Justiça Eleitoral, os partidos podem realizar as convenções entre 20 de julho e 5 de agosto. Os pedidos de registro de candidatura devem ser apresentados até o dia 15 de agosto. A campanha eleitoral inicia no dia 16 de agosto.