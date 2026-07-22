Homem é preso por obrigar filhas a incendiar pertences da mãe na Ilha do Governador

As investigações também apontaram que a mulher já possuía medidas protetivas de urgência contra o ex-companheiro - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

As investigações também apontaram que a mulher já possuía medidas protetivas de urgência contra o ex-companheiro - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Um homem foi preso em flagrante por policiais civis da 37ª DP (Ilha do Governador) após ser acusado de obrigar as duas filhas, de 11 e 13 anos, a incendiarem os pertences da própria mãe. Segundo a Polícia Civil, o caso ocorreu na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio de Janeiro, e é investigado como um episódio de violência doméstica e psicológica.

O suspeito teria ordenado que as adolescentes despejassem gasolina sobre roupas, bolsas e outros objetos pertencentes à ex-companheira. Em seguida, ele teria ateado fogo aos materiais, registrando toda a ação em vídeo e enviando as imagens à vítima por meio do WhatsApp.

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Em depoimento aos policiais, as meninas relataram que obedeceram às ordens do pai, porque tinham medo das consequências caso se recusassem. As investigações também apontaram que a mulher já possuía medidas protetivas de urgência contra o ex-companheiro em razão de um histórico de violência doméstica. A vítima informou ainda que recebeu notícias de que o investigado pretendia viajar com as filhas e teria feito declarações que levantaram preocupação quanto à segurança das adolescentes.

A autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva e solicitou medidas protetivas específicas para garantir a segurança das duas adolescentes. O caso seguirá sendo investigado pela 37ª DP.