Polícias Civil e Militar realizam operação contra traficantes do Comando Vermelho na Zona Sudoeste do Rio

A ação é baseada em uma investigação da 18ª DP (Praça da Bandeira) e tem como objetivo cumprir mandados de busca e apreensão - Foto: Divulgação - PCERJ

A ação é baseada em uma investigação da 18ª DP (Praça da Bandeira) e tem como objetivo cumprir mandados de busca e apreensão - Foto: Divulgação - PCERJ

Policiais civis e militares realizam, nesta quarta-feira (22/07), uma operação contra traficantes da facção criminosa Comando Vermelho que atuam nas regiões de César Maia, Fontela e Pombo Sem Asa, na Zona Sudoeste do Rio. A ação é baseada em uma investigação da 18ª DP (Praça da Bandeira) e tem como objetivo cumprir mandados de busca e apreensão.

A operação conta com o apoio de delegacias do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC), da inteligência da Polícia Militar e do Comando de Operações Especiais (COE), entre os quais o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), o Batalhão de Ações com Cães (BAC) e o batalhão responsável pela região. A ação está em andamento.

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A “Operação Contenção” é uma ofensiva estratégica para conter e combater o avanço territorial do Comando Vermelho. O principal objetivo é desarticular a estrutura financeira, logística e operacional da organização criminosa, além de prender traficantes que atuam na região. Até o momento, mais de 370 criminosos foram capturados, e outros 137 foram neutralizados em confrontos. Também foram apreendidas cerca de 480 armas, sendo 190 fuzis, além de mais de 51 mil munições.