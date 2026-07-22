Avenida Paulista é tomada por manifestantes que pedem a liberdade de Deolane

Os manifestantes levaram cartazes e entoaram palavras de apoio e orações - Foto: Reprodução - Instagram @deolane.meu.amor

Os manifestantes levaram cartazes e entoaram palavras de apoio e orações - Foto: Reprodução - Instagram @deolane.meu.amor

A Avenida Paulista foi tomada por manifestantes que pediam a liberdade da influenciadora Deolane Bezerra, na noite desta terça-feira (21). Ela está presa desde maio deste ano.

Os manifestantes levaram cartazes e entoaram palavras de apoio e orações. Os fãs participaram de um ato organizado pela mãe e pelos familiares de Deolane.

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Através das redes sociais, Solange Bezerra, mãe da influenciadora, agradeceu a ação dos fãs ao compartilhar um vídeo do evento no Instagram. “Obrigada a todos. Não consegui ir, mas sintam-se abraçados”, escreveu Solange.

Pedidos de liberdade

“STJ, solta a Deolane” foi uma das palavras de ordem entoadas pelos manifestantes, como é possível perceber em um vídeo que circula nas redes sociais, publicado pelo cabeleireiro Rogério Camargo.

A influenciadora e advogada Deolane está presa preventivamente desde 21 de maio, depois de ser um dos alvos da Operação Vérnix. As investigações apontam que ela mantinha um suposto envolvimento com uma organização criminosa ligada ao PCC, além de ser investigada por lavagem de dinheiro. Por outro lado, a influenciadora nega as acusações.