Rodrigo Godoy, ex de Preta Gil, reage a documentário e faz ameaças após críticas de amigos da cantora

Rodrigo Godoy, ex-marido de Preta Gil, utilizou as redes sociais para rebater as declarações feitas a seu respeito no documentário Preta - Eu Não Ando Só, da TV Globo. Em vídeos publicados nesta terça-feira (21), um dia após o lançamento da produção que marcou um ano da morte da cantora, ele manteve um tom ameaçador ao responder às críticas de Carolina Dieckmann e Gominho, que o citaram na obra.

“Acho que vocês esqueceram que eu vivi muito tempo nos bastidores, né? Que eu ouvi muita coisa, que eu assisti muita coisa, que eu presenciei muita coisa. Vocês estão com um telhado de vidro tacando pedra no teto dos outros. Vocês não estão podendo. Se o lobo mau assoprar, a casa de vocês cai”, declarou em tom de ameaça.

Sem citar nomes, ele também insinuou que conhece várias situações envolvendo outros famosos. “Um monte de gente falando merda. Vocês não falam da vida de vocês, que era amante de fulano e de fulana, que você, casado, casada, estava com amante na mesma festa. Vocês não lembram disso não, né?”, disparou.

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O documentário

Nos depoimentos, amigos de Preta relembraram o impacto que a traição do ex-marido teve sobre a cantora durante o tratamento contra o câncer.

“A doença da Preta tem um agravante muito grande, que eu nem consigo dizer o tamanho, que foi vir com o fim do casamento do jeito que foi. Eu acho que, naquele momento, foi a porrada maior do câncer. Você tomar porrada de alguém que você não espera, que você dorme”, disse Carolina Dieckmann.

Gominho também falou sobre ter decidido deixar Salvador para morar com a amiga depois de perceber que Rodrigo Godoy não estava presente durante a quimioterapia. “Aí era o ex-marido traindo e ela fazendo quimio. Aí eu falei: ‘Não, gente, não tem condição. Vou para lá’. A gente já foi na intenção de ficar sempre com ela”, disse.