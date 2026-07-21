Operação da PM termina com cinco presos e duas pistolas apreendidas na Brasília, em Niterói

Cinco suspeitos foram detidos e duas pistolas foram apreendidas durante uma operação do 12ºBPM (Niterói) na Comunidade Brasília, no Barreto, em Niterói, nesta terça-feira (21). A ação também resultou na apreensão de grande quantidade de drogas após um confronto entre policiais e criminosos.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) realizavam uma incursão na comunidade após receberem informações sobre a presença de homens armados na região.

Durante a entrada na localidade conhecida como "Gelo", os agentes foram recebidos a tiros por criminosos, dando início a um confronto. Após os disparos, os policiais montaram um cerco e conseguiram prender dois suspeitos, que estavam com drogas e uma pistola.

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Na sequência, outros três suspeitos foram localizados e detidos. Com eles, os policiais apreenderam uma segunda arma, um rádio transmissor e mais drogas

Ao todo, foram apreendidas 234 trouxinhas de maconha, 355 sacolés de cocaína, 158 pedras de crack, duas pistolas Taurus com a numeração alterada, 27 munições, um rádio transmissor, um telefone celular e R$ 85 em espécie.

Segundo a corporação, um dos detidos foi baleado durante o confronto e socorrido ao Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal). O estado de saúde dele não foi informado.

Os cinco suspeitos e todo o material apreendido foram encaminhados para 78ªDP (Fonseca).