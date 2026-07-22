PM prende três homens na comunidade Vila Ipiranga
As prisões ocorreram em localidades diferentes da comunidade
Policiais Militares do 12º BPM (Niterói) prenderam três homens na comunidade Vila Ipiranga, no bairro do Fonseca, em Niterói, nesta quarta-feira (22). Com os acusados foram encontradas uma arma de fogo, drogas e outros itens ilícitos.
A Polícia Militar informou que agentes realizavam patrulhamento na comunidade Vila Ipiranga. Na ação, dois homens foram presos e com eles foram encontrados dois rádios transmissores, uma pistola, além de material entorpecentes que ainda será contabilizado. A prisão ocorreu na região conhecida como Bomba.
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Enquanto ocorria a primeira prisão, uma outra parte da equipe de militares também efetuava a prisão de um suspeito, na parte alta da comunidade. Nesse caso, o homem portava um rádio transmissor.