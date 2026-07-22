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PM prende três homens na comunidade Vila Ipiranga

As prisões ocorreram em localidades diferentes da comunidade

relogio min de leitura | Redação 22 de julho de 2026 - 08:57
Material apreendido com os suspeitos durante ação dos policiais militares
Material apreendido com os suspeitos durante ação dos policiais militares -

Policiais Militares do 12º BPM (Niterói) prenderam três homens na comunidade Vila Ipiranga, no bairro do Fonseca, em Niterói, nesta quarta-feira (22). Com os acusados foram encontradas uma arma de fogo, drogas e outros itens ilícitos.

A Polícia Militar informou que agentes realizavam patrulhamento na comunidade Vila Ipiranga. Na ação, dois homens foram presos e com eles foram encontrados dois rádios transmissores, uma pistola, além de material entorpecentes que ainda será contabilizado. A prisão ocorreu na região conhecida como Bomba.

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Enquanto ocorria a primeira prisão, uma outra parte da equipe de militares também efetuava a prisão de um suspeito, na parte alta da comunidade. Nesse caso, o homem portava um rádio transmissor.

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Polícia Militar Três homens presos Vila Ipiranga

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