Republicanos define Anthony Garotinho como pré-candidato ao Governo do Rio e levará indicação à convenção estadual

O Partido Republicanos do Estado do Rio de Janeiro definiu, por unanimidade, o nome de Anthony Garotinho como pré-candidato ao Governo do Estado nas eleições de 2026. A decisão foi tomada durante Assembleia Geral Extraordinária realizada no último dia 18 de julho, com a participação da Comissão Executiva Estadual e dos deputados estaduais e federais da legenda no Rio de Janeiro.

Durante a reunião, foram apresentados os resultados da pesquisa eleitoral realizada pelo Instituto PREFAB FUTURE, utilizados como um dos elementos para subsidiar as discussões sobre a definição do nome que representará o partido na disputa pelo Palácio Guanabara.

Leia também:

Maricá entrega nova estação das Vermelhinhas em Itaipuaçu



Colônia de férias leva lazer e diversão para crianças em Maricá



A indicação será apresentada durante a Convenção Estadual do Republicanos, marcada para o dia 25 de julho, quando também serão oficializadas as candidaturas da legenda aos demais cargos em disputa nas eleições de 2026, conforme prevê a legislação eleitoral.

Para o Republicanos, a definição representa mais uma etapa do processo de organização da legenda para o pleito deste ano, reforçando o compromisso do partido com a construção de um projeto político voltado ao desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, ao fortalecimento das instituições e ao diálogo com as diferentes forças políticas.

O partido informa que continuará conduzindo as discussões sobre a composição da chapa e as estratégias eleitorais no âmbito da Convenção Estadual, respeitando os prazos e os procedimentos estabelecidos pela legislação eleitoral.