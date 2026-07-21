Suspeito morre em confronto com a PM na comunidade do Arrastão, em São Gonçalo

Um homem morreu após um confronto com policiais militares na tarde desta terça-feira (21), na comunidade do Arrastão, em São Gonçalo. A ocorrência foi registrada na Rua Sete Cruzes, durante uma ação do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 7º BPM (São Gonçalo).

De acordo com a Polícia Militar, as equipes realizavam patrulhamento pela RJ-106 para coibir roubos de veículos na região quando foram informadas sobre a presença de um homem armado nos acessos da Comunidade Sete Cruzes.

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Ao se aproximarem do local, os policiais localizaram o suspeito, que, segundo a corporação, correu para o interior de uma residência e fez menção de atirar contra os policiais. Diante da situação, os agentes efetuaram disparos, atingindo o homem.

Com o homem, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9 milímetros. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) foi acionada e realizou a perícia no local.