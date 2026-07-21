Confronto na Zona Norte termina com três mortos, um preso e armas de guerra apreendidas

Três suspeitos morreram no local e um quarto integrante do grupo foi preso em flagrante - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Três suspeitos morreram no local e um quarto integrante do grupo foi preso em flagrante - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Um confronto entre policiais militares e suspeitos terminou com três mortos, um preso e a apreensão de dois fuzis na madrugada desta terça-feira (21), na Zona Norte do Rio. No início da manhã, os corpos ainda estavam no local.

Segundo a corporação, equipes do 16° BPM (Olária) realizavam patrulhamento na Estrada Quitungo quando identificaram um carro em atitude suspeita saindo da comunidade do Quitungo. Durante a tentativa de abordagem, as pessoas que estavam no veículo teriam atirado contra os policiais, que reagiram, dando início ao confronto.

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Após um cerco tático, o veículo utilizado pelos suspeitos perdeu o controle e bateu em um poste na Avenida Vicente de Carvalho. Três suspeitos morreram no local e um quarto integrante do grupo foi preso em flagrante.

Na ação, os policiais apreenderam dois fuzis, uma pistola, uma granada, um colete balístico e dois rádios comunicadores. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios, que ficará responsável pela investigação. A Polícia Militar não informou a identidade dos suspeitos mortos e nem se houve policiais feridos durante a ocorrência.