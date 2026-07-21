Justiça do Rio mantém condenação de homens que mataram músico
Somadas, as penas chegam a quase 50 anos
A Justiça do Rio manteve a condenação de Flávio Lima de Mello e de Pablo Francisco da Silva pelo latrocínio do publicitário, empresário e músico Sérgio José Coutinho Stamile, morto em agosto de 2021 no Parque Garota de Ipanema, no Arpoador, zona sul do Rio.
Leia também:
Polícia Federal deflagra operação contra grupo que desviou R$ 45 milhões da Caixa
MP do RJ obtém prisão preventiva de bancário investigado por esquema de fraudes
A desembargadora Maria Angélica Guerra Guedes, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), negou seguimento ao recurso especial apresentado por Flávio ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) e manteve a condenação.
Flávio permanece condenado a 23 anos e 4 meses de prisão. Já Pablo teve o recurso parcialmente provido apenas para reduzir a pena de 27 anos, 2 meses e 20 dias para 26 anos e 3 meses de reclusão, também em regime fechado.
De acordo com a denúncia, os dois imobilizaram e asfixiaram o músico Sérgio Stamile durante luta corporal e, em seguida, fugiram levando os pertences da vítima.
Conhecido como "Pirata do Arpoador", o músico, costumava frequentar sempre sozinho o local para meditar. Nesse dia do crime, ele foi para o Parque Garota de Ipanema à noite para meditar, e o parque estava praticamente deserto.