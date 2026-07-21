Idosa de 75 anos morre após ser atingida por bala perdida em tiroteio em Vigário Geral

Uma idosa de 75 anos foi morta por bala perdida durante um intenso tiroteio na comunidade de Vigário Geral, na Zona Norte do Rio, na noite desta segunda-feira (20). Segundo os relatos de testemunhas, a idosa estava dentro de uma padaria quando foi atingida pelos disparos. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A vítima, identificada como Leda Maria da Conceição Antônio, era conhecida pelos moradores da região como Tia Lêda.

Moradores afirmam que homens armados ligados ao Terceiro Comando Puro (TCP) entraram na comunidade efetuando vários tiros, provocando um confronto. Durante a troca de tiros, além de Lêda, um entregador por aplicativo também foi atingido.

O trabalhador foi socorrido e encaminhado ao Hospital Getúlio Vargas, na Penha. Até o momento, não há informações sobre seu estado de saúde.

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De acordo com os moradores, o entregador mora na comunidade e não possui nenhuma ligação com atividades criminosas. O Corpo de Bombeiros informou que equipes do quartel de Irajá foram chamadas às 19h02 para atender a ocorrência de recolhimento do corpo. Após a perícia, a vítima foi encaminhada ao Instituto Médico-Legal (IML), no Centro do Rio.

A investigação está sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que realiza diligências para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar os envolvidos na morte de Leda Maria da Conceição Antônio.