Polícia Federal deflagra operação contra grupo que desviou R$ 45 milhões da Caixa

Na ação, que conta com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público Federal (GAECO/MPF), cerca de 120 policiais federais cumprem 25 mandados de busca e apreensão - Foto: Reprodução

Na ação, que conta com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público Federal (GAECO/MPF), cerca de 120 policiais federais cumprem 25 mandados de busca e apreensão - Foto: Reprodução

Com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa que promovia a subtração eletrônica de valores da Caixa Econômica Federal, como também praticava atos de obstrução de Justiça e acesso ilícito de informações sigilosas, a Polícia Federal deflagrou a Operação Infiltrados, na manhã desta terça-feira, dia 21 de julho.

Na ação, que conta com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público Federal (GAECO/MPF), cerca de 120 policiais federais cumprem 25 mandados de busca e apreensão nos municípios do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Niterói, Cabo Frio, e Indaiatuba e Salto, em São Paulo.

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As apurações revelaram que os criminosos subtraíram cerca de R$ 45 milhões de correntistas e beneficiários da Caixa Econômica Federal, mediante acesso a dados sigilosos. Além disso, o grupo também contava com a participação de servidores públicos e advogados para embaraçar possíveis investigações e vazar informações privilegiadas.

Foi identificado, ainda, que a organização criminosa possui o suporte de contraventores, facilitando a corrupção de servidores públicos e a contratação de advogados com a finalidade de impedir eventual apuração do esquema criminoso e acessar informações sigilosas.

Os envolvidos poderão responder por organização criminosa, obstrução de Justiça e violação de sigilo funcional, sem prejuízo de eventuais outros delitos quem possam ser revelados no decorrer das investigações.