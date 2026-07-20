PRF prende motorista por tráfico de drogas na Dutra

A ocorrência foi encaminhada à 94ª DP, onde o caso será registrado - Foto: Divulgação/PRF

A ocorrência foi encaminhada à 94ª DP, onde o caso será registrado - Foto: Divulgação/PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem por tráfico de drogas na manhã desta segunda-feira (20), durante fiscalização na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), no município de Paracambi. O veículo vinha de Tupaciguara/MG.

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Por volta das 9h, equipes da PRF abordaram um Chevrolet/Onix durante uma blitz no km 214 da rodovia. Durante a vistoria, os policiais localizaram diversos fardos de substância com características semelhantes à maconha no porta-malas do veículo. O motorista não disse onde entregaria o entorpecente.

A ocorrência foi encaminhada à 94ª DP, onde o caso será registrado.