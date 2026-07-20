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Polícia Civil realiza operação para localizar envolvidos na morte de agente da DHBF

A ação é fruto do trabalho de investigação desenvolvido pela DHC

relogio min de leitura | Redação 20 de julho de 2026 - 07:46
Carlos Alberto Freire Neto, de 35 anos, realizava diligências na comunidade quando foi atacado
Carlos Alberto Freire Neto, de 35 anos, realizava diligências na comunidade quando foi atacado -

Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), com apoio de todas as unidades do Departamento-Geral de Homicídios e Proteção à Pessoa (DGHPP) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), deflagraram, nesta segunda-feira (20/07), uma operação no Complexo do Muquiço, na Zona Norte do Rio, para localizar envolvidos e checar informações de inteligência relacionadas ao ataque covarde que resultou na morte do policial civil Carlos Alberto Freire Neto, de 35 anos, no início deste mês.

A ação é fruto do trabalho de investigação desenvolvido pela DHC desde o crime, ocorrido no dia 8 de julho, que permitiu reunir elementos relevantes para o avanço das apurações.

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A operação segue em andamento. A Polícia Civil reforça que ataques contra seus agentes representam um ataque ao Estado e que todos os envolvidos serão identificados, localizados e responsabilizados.

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