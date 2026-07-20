PRF apreende mais de 300 Kg de maconha após perseguição na BR-116

O veículo e toda a carga de droga foram encaminhados à 48ª DP, em Seropédica - Foto: Divulgação

O veículo e toda a carga de droga foram encaminhados à 48ª DP, em Seropédica - Foto: Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma carga de maconha com 363 quilos na noite de sexta-feira (17), após uma perseguição iniciada na BR-116 e encerrada na BR-465, em Seropédica, na Baixada Fluminense.

Por volta das 19h40, uma equipe do Núcleo de Operações Especiais (NOE-RJ) realizava patrulhamento na BR-116 quando recebeu uma informação da Central PRF 191 apontando que um veículo Hyundai/Creta apresentava suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas.

Ao receber ordem de parada, o condutor desobedeceu à determinação e iniciou fuga, dando início a um acompanhamento tático. Durante a perseguição, ao acessar a BR-465, uma viatura da PRF colidiu lateralmente com um ônibus que trafegava pela faixa da direita. Apesar do acidente, a equipe prosseguiu no acompanhamento do veículo suspeito. A fuga terminou nas proximidades do km 2 da BR-465, quando o motorista abandonou o veículo e fugiu a pé por uma área de mata, não sendo localizado.





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Na vistoria realizada no automóvel, os policiais encontraram 15 fardos contendo 30 tabletes cada de substância com características semelhantes à maconha, totalizando aproximadamente 450 tabletes do entorpecente.

Durante a ocorrência, dois policiais rodoviários federais sofreram lesões e, após o encerramento da ação e a estabilização do local, foram atendidos por uma equipe de resgate e encaminhados a uma unidade de pronto atendimento para avaliação médica.

O veículo e toda a carga de droga foram encaminhados à 48ª DP, em Seropédica.