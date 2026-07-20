Policia Civil mira grupo criminoso que utilizava veículos clonados para praticar roubos

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-CAP) deflagraram, nesta segunda-feira (20), uma operação contra integrantes de uma organização criminosa especializada em roubos a estabelecimentos comerciais. Para cometer os crimes e garantir a fuga, o grupo utilizava veículos roubados, clonados e com sinais identificadores adulterados. Os mandados de prisão e de busca e apreensão são cumpridos em Mesquita, na Baixada Fluminense. A ação conta com o apoio do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE). Até o momento, duas pessoas foram presas.

A investigação teve início durante apurações sobre uma rede criminosa dedicada à receptação, adulteração e circulação de veículos roubados. No decorrer das diligências, os agentes identificaram que os mesmos criminosos também empregavam esses automóveis em roubos a estabelecimentos comerciais, o que permitiu esclarecer um assalto praticado contra uma farmácia, em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste do Rio.

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As apurações apontaram que o crime foi cuidadosamente planejado, com divisão de tarefas entre os integrantes da quadrilha, uso de armas de fogo e emprego de um veículo adulterado. Além de dinheiro, o principal alvo da ação eram medicamentos de alto valor comercial, especialmente canetas à base de tirzepatida. Na ocasião, diversas unidades do produto foram subtraídas, causando prejuízo superior a R$ 90 mil ao estabelecimento. Os elementos reunidos ao longo da investigação indicam que os criminosos conheciam previamente a rotina da farmácia e a localização exata dos medicamentos.

Além de responsabilizar os envolvidos no roubo, a operação desta segunda-feira busca aprofundar as investigações para identificar toda a estrutura da organização criminosa, incluindo os responsáveis pela adulteração e circulação dos veículos utilizados nos crimes, bem como a cadeia de receptação e distribuição clandestina dos medicamentos furtados.