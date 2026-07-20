Bellinha Delfim será coroada com grande festa dia 25

Bellinha passa a ocupar a função que, no último Carnaval, ficou com a atriz Juliana Paes - Foto: Divulgação

Bellinha passa a ocupar a função que, no último Carnaval, ficou com a atriz Juliana Paes - Foto: Divulgação

A Unidos do Viradouro promove no dia 25 de julho, sábado, às 19h, a festa de coroação de Bellinha Delfim como rainha de bateria. O evento será na quadra da escola, no Barreto, em Niterói, e marca um momento importante para componentes, torcedores e admiradores da agremiação.

Bellinha, de 29 anos, estreou na Viradouro em 2019, como passista, e, em 2022, passou a integrar o time de musas. Desde sua chegada, esteve presente nas três conquistas mais recentes da escola, consolidando sua trajetória e seu vínculo com a comunidade.

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À frente dos ritmistas da Furacão Vermelho e Branco, Bellinha passa a ocupar a função que, no último Carnaval, ficou com a atriz Juliana Paes, convidada especialmente para desfilar no espetáculo em homenagem ao mestre Ciça, enredo que deu à agremiação o quarto campeonato de sua história.

A programação da coroação contará com apresentação do Time Viradouro e participação da coirmã Imperatriz Leopoldinense. Nos intervalos, o público poderá acompanhar o som do DJ Fernando Falcão. O encerramento da noite ficará por conta do Celeiro Samba Clube.

Os ingressos custam R$30,00 e estão à venda na quadra. Informações sobre camarotes podem ser obtidas pelo telefone (21) 2828-0658.

*Serviço*

Evento: Coroação da Rainha de Bateria Bellinha Delfim

Data: 25 de julho, sábado

Horário: 19h

Local: Quadra da Unidos do Viradouro

Endereço: Avenida do Contorno, 16 – Barreto, Niterói

Ingressos: R$30,00

Vendas: na quadra

Informações e camarotes: (21) 2828-0658