Prêmio Proverbo entra na reta final e divulga lista de finalistas nesta segunda (20)

Os vencedores de cada categoria serão premiados no dia 30 de julho - Foto: Divulgação

Os vencedores de cada categoria serão premiados no dia 30 de julho - Foto: Divulgação

A contagem regressiva para o encerramento do Prêmio Proverbo já começou. Após um processo de avaliação técnica realizado por uma comissão julgadora especializada, a organização divulgou a lista oficial dos semifinalistas da edição deste ano nas categorias Poesia, Conto e Livro Infantil.

A expectativa agora se volta para o próximo marco da premiação: a divulgação dos finalistas, marcada para o dia 20 de julho, nas redes sociais oficiais da editora. Já os grandes vencedores serão conhecidos durante a cerimônia oficial de premiação, que acontecerá no dia 30 de julho (quinta-feira), às 19h, no CEU Maricá.

Lista completa dos semifinalistas por categoria:

Conto

A vala

As ondas

O Beija-Flor

Destrambelhado

Dicionário de línguas mortas

E o pó virou água

Frida

Jenipapo

MatchPoint

O colo

O fluxo

O injuvenil

O mofo e a gala

O ônibus que parou no tempo

Nomes que partem e ficam

Pantanal

Pela madrugada

Pés de menina

Vermes que rastejam à luz dos Trópicos

Vivi morrendo

Livro Infantil

A capivara que falava capivarês

A casa mágica do caracol

A cor que eu não queria

A gata bolinha

A mudinha de Sofia

Antes de tocar as nuvens

Festa à fantasia das Joaninhas

Florzinha, a mais linda que já se viu

Kaliel, o acendedor de estrelas

O canto da Patativa

O gato voador

O menino sereio

O segredo

O voo de Maria

A ponte de papel

Quando o afeto faz pouso

Tatu do Bem

Teodora desmonta tudo

Tequeteque, a máquina que sonhava contar histórias

Uma fita lilás no pescoço

Poesia

Adeus sem eco

Agora eu sou feliz

Alma Poética

Apenas viver é pouco

A bússola do ser

A Caronte

A cor que ali habita

Armistício

Artisticamente, amor

Bala de prata

Cantar é fonte de força

Cantiga (ou A história da criação do mundo)

Conjuração

Coordenadas que não batem

Dízima infinita e cosmologia provável

Dispersando pinhas de poesia pelo céu

Do costume de não acreditar

Escrivão de mim mesmo

Estrelas brilham sem motivo

Eu Terra

Fogueiras sem fumaça

Fora da Linha

Forma em Fluxo

Hippeastrum stapfianum

História nova

Imparcialidade

Inadequações aritméticas

Infância

Limiar

Maria

Marias e o Anjo

Martírio

Marulho do limiar

Mensagem

A Menina

Mudez

Neurodiversidade

O Colar (Cordão) de Girassol

Outra xícara de café

Palíndromo

Poe & Cia

Prima Clavis

Quando a noite chega

Quem sabe?

O Sentido Tido sem Sentido

O Ser

O Silêncio Imposto

Sobre a Mesa

Teoria do que se Recusa a Terminar

Você Aparece

Mais do que uma competição literária, o Prêmio Proverbo foi concebido como uma plataforma de descoberta e projeção de novos autores. Além do reconhecimento público, os vencedores receberão premiação em dinheiro — que chega a R$ 3 mil para os primeiros colocados de cada categoria —, publicação das obras e exemplares impressos. Os textos selecionados também passam a integrar o catálogo da editora, que vem conquistando espaço em importantes eventos literários do país, como a Bienal Internacional do Livro de São Paulo, da Bahia e do Rio, a FLIP – Festa Literária Internacional de Paraty, a FLIM – Festa Literária Internacional de Maricá, além de feiras, lançamentos e ações de incentivo à leitura em diversas cidades.

“Publicar pela Proverbo representa a oportunidade de fazer parte de uma editora independente que investe na qualidade editorial e na circulação de seus autores”, resume o editor Vilson Ferreira Araújo.

Para esta edição, o Prêmio Proverbo recebe patrocínio e apoio das empresas e/ou iniciativas Fundação Quixote, Linha do Tempo Livros, Cobos - Arte em forma de obra, Cerâmica Santa Vitória, Escriturando, Mapa das Letras e Vibre 3D.

A cerimônia de encerramento será aberta ao público e reunirá autores, familiares, jurados, representantes do poder público, agentes culturais e amantes da literatura em uma noite dedicada à celebração da escrita e da produção literária nacional.

Serviço

Instagram: https://www.instagram.com/editoraproverbo/

Site: https://proverboeditora.com.br/premio-proverbo/

Data: 30 de julho

Horário: 19h

Local: CEU Maricá

Endereço: Rodovia Amaral Peixoto, km 27,5 ou nº 28, Itapeba, Maricá.