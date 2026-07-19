Prêmio Proverbo entra na reta final e divulga lista de finalistas nesta segunda (20)
A cerimônia de encerramento será no dia 30 de julho, no CEU Maricá
A contagem regressiva para o encerramento do Prêmio Proverbo já começou. Após um processo de avaliação técnica realizado por uma comissão julgadora especializada, a organização divulgou a lista oficial dos semifinalistas da edição deste ano nas categorias Poesia, Conto e Livro Infantil.
A expectativa agora se volta para o próximo marco da premiação: a divulgação dos finalistas, marcada para o dia 20 de julho, nas redes sociais oficiais da editora. Já os grandes vencedores serão conhecidos durante a cerimônia oficial de premiação, que acontecerá no dia 30 de julho (quinta-feira), às 19h, no CEU Maricá.
Lista completa dos semifinalistas por categoria:
Conto
A vala
As ondas
O Beija-Flor
Destrambelhado
Dicionário de línguas mortas
E o pó virou água
Frida
Jenipapo
MatchPoint
O colo
O fluxo
O injuvenil
O mofo e a gala
O ônibus que parou no tempo
Nomes que partem e ficam
Pantanal
Pela madrugada
Pés de menina
Vermes que rastejam à luz dos Trópicos
Vivi morrendo
Livro Infantil
A capivara que falava capivarês
A casa mágica do caracol
A cor que eu não queria
A gata bolinha
A mudinha de Sofia
Antes de tocar as nuvens
Festa à fantasia das Joaninhas
Florzinha, a mais linda que já se viu
Kaliel, o acendedor de estrelas
O canto da Patativa
O gato voador
O menino sereio
O segredo
O voo de Maria
A ponte de papel
Quando o afeto faz pouso
Tatu do Bem
Teodora desmonta tudo
Tequeteque, a máquina que sonhava contar histórias
Uma fita lilás no pescoço
Poesia
Adeus sem eco
Agora eu sou feliz
Alma Poética
Apenas viver é pouco
A bússola do ser
A Caronte
A cor que ali habita
Armistício
Artisticamente, amor
Bala de prata
Cantar é fonte de força
Cantiga (ou A história da criação do mundo)
Conjuração
Coordenadas que não batem
Dízima infinita e cosmologia provável
Dispersando pinhas de poesia pelo céu
Do costume de não acreditar
Escrivão de mim mesmo
Estrelas brilham sem motivo
Eu Terra
Fogueiras sem fumaça
Fora da Linha
Forma em Fluxo
Hippeastrum stapfianum
História nova
Imparcialidade
Inadequações aritméticas
Infância
Limiar
Maria
Marias e o Anjo
Martírio
Marulho do limiar
Mensagem
A Menina
Mudez
Neurodiversidade
O Colar (Cordão) de Girassol
Outra xícara de café
Palíndromo
Poe & Cia
Prima Clavis
Quando a noite chega
Quem sabe?
O Sentido Tido sem Sentido
O Ser
O Silêncio Imposto
Sobre a Mesa
Teoria do que se Recusa a Terminar
Você Aparece
Mais do que uma competição literária, o Prêmio Proverbo foi concebido como uma plataforma de descoberta e projeção de novos autores. Além do reconhecimento público, os vencedores receberão premiação em dinheiro — que chega a R$ 3 mil para os primeiros colocados de cada categoria —, publicação das obras e exemplares impressos. Os textos selecionados também passam a integrar o catálogo da editora, que vem conquistando espaço em importantes eventos literários do país, como a Bienal Internacional do Livro de São Paulo, da Bahia e do Rio, a FLIP – Festa Literária Internacional de Paraty, a FLIM – Festa Literária Internacional de Maricá, além de feiras, lançamentos e ações de incentivo à leitura em diversas cidades.
“Publicar pela Proverbo representa a oportunidade de fazer parte de uma editora independente que investe na qualidade editorial e na circulação de seus autores”, resume o editor Vilson Ferreira Araújo.
Para esta edição, o Prêmio Proverbo recebe patrocínio e apoio das empresas e/ou iniciativas Fundação Quixote, Linha do Tempo Livros, Cobos - Arte em forma de obra, Cerâmica Santa Vitória, Escriturando, Mapa das Letras e Vibre 3D.
A cerimônia de encerramento será aberta ao público e reunirá autores, familiares, jurados, representantes do poder público, agentes culturais e amantes da literatura em uma noite dedicada à celebração da escrita e da produção literária nacional.
Serviço
Instagram: https://www.instagram.com/editoraproverbo/
Site: https://proverboeditora.com.br/premio-proverbo/
Data: 30 de julho
Horário: 19h
Local: CEU Maricá
Endereço: Rodovia Amaral Peixoto, km 27,5 ou nº 28, Itapeba, Maricá.