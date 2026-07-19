Eleições: prazo para convenções partidárias começa nesta segunda-feira

Os partidos terão até o dia 5 de agosto para realizarem suas convenções - Foto: Divulgação/Rovena Rosa/Agência Brasil

Os partidos terão até o dia 5 de agosto para realizarem suas convenções - Foto: Divulgação/Rovena Rosa/Agência Brasil

Começa nesta segunda-feira (20) o prazo para os partidos políticos fazerem suas convenções. Essa é uma das etapas mais importantes do período eleitoral, pois é nas convenções que os partidos definem seus candidatos aos cargos em disputa.

Os partidos terão até o dia 5 de agosto para realizarem suas convenções e enviarem as informações dos candidatos e seus respectivos números para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Esse envio é feito através do Módulo Externo do Sistema de Candidaturas (CANDex), pela internet.

Além da escolha dos representantes dos partidos nas eleições, são sorteados os números com os quais cada candidato concorrerá. O partido tem direito a manter o número de legenda usado na eleição anterior. Os candidatos também têm o direito de manter o número que usaram na eleição anterior para o mesmo cargo.

Também é na convenção que o partido formaliza coligação com um ou mais partidos.

Em 2026, os eleitores vão votar para os cargos de presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual (ou distrital, no caso do Distrito Federal).

Este ano, os partidos deverão fazer convenções estaduais, para escolha de candidatos a governador, vice-governador, senador e suplentes, deputados federais, estaduais e distritais. A convenção nacional decide os candidatos a presidente e vice-presidente da República, ou a participação em uma coligação nacional.

Partidos que já marcaram convenções nacionais

Partido Democrático Trabalhista (PDT) – 20 de julho

Partido Liberal (PL) – 25 de julho

Partido Social Democrático (PSD) – 26 de julho

Movimento Democrático Brasileiro (MDB) – 27 de julho

Partido Novo (Novo) – 27 de julho

Partido Comunista do Brasil (PCdoB) – 30 de julho

Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) – 31 de julho

Partido Verde (PV) – 31 de julho

Missão – 1º de agosto

Partido da Causa Operária (PCO) – 1º de agosto

Partido Socialista Brasileiro (PSB) – 2 de agosto

Partido dos Trabalhadores (PT) – 2 de agosto