Chá de bebê? Mulher é presa após furtar 16 chupetas e duas mamadeiras de loja no BarraShopping

Policiais militares prenderam uma mulher acusada de roubar 16 chupetas e duas mamadeiras de um estabelecimento situado no interior do BarraShopping, na Zona Sudoeste do Rio.

A corporação informou que agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes), foram chamados por um funcionário responsável pelo monitoramento interno de segurança do local.

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O funcionário teria flagrado a mulher pegando os produtos da loja sem pagar. A mulher foi abordada pela equipe de segurança, que realizou a revistado o qual encontrou os produtos escondidos. Em posse da suspeita foram apreendidas 16 chupetas e duas mamadeiras, causando um prejuízo de R$ 1.030,88, de acordo com a PM.

A acusada foi presa e conduzida à 16ª DP (Barra da Tijuca), onde o caso foi registrado. Ela continua presa acusada de furto.