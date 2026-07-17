Polícia Civil captura mulher que dopou vítima e roubou diversos bens da casa dela na Zona Sul

Policiais civis da 10ª DP (Botafogo) e 13ª DP (Ipanema) prenderam, nesta quinta-feira (16/07), uma mulher que dopou uma vítima e subtraiu diversos bens da residência dela. Ela foi capturada em Copacabana, na Zona Sul do Rio.

De acordo com as investigações, a vítima conheceu a criminosa em um aplicativo de relacionamento e marcou um encontro em sua casa. No local, a golpista teria oferecido uma bebida com substâncias entorpecentes, que deixaram a vítima desacordada. Ao recobrar a consciência, o homem constatou o desaparecimento de diversos itens da sua residência, além de movimentações financeiras não autorizadas em suas contas bancárias.

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Durante a apuração, os agentes reuniram elementos de prova e identificaram que a criminosa ainda mandou mensagens após o crime, exigindo pagamentos para devolver os bens subtraídos. Em trabalhos de monitoramento, a mulher foi localizada e, contra ela, foi cumprido um mandado de prisão preventiva. As investigações continuam para identificar possíveis novas vítimas.