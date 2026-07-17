Arraiá do Lona na Lua leva música, brincadeiras e muita alegria às unidades de Cachoeiras de Macacu, Rio Bonito e Tanguá

Bandeirinhas coloridas, roupas caipiras, arrasta-pé e muitos sorrisos deram o tom das festas juninas promovidas pelo Lona na Lua em Cachoeiras de Macacu, Rio Bonito e Tanguá. As comemorações reuniram centenas de crianças e jovens atendidos pelo projeto, que aproveitaram uma programação repleta de brincadeiras, danças e comidas típicas.

Leia também:

Linha 17 de ônibus terá mudança no percurso durante domingos e feriados em Niterói

São Gonçalo recebe feira de empreendedorismo no Parque RJ Nosso Sonho neste domingo



Um dos momentos mais aguardados foi a tradicional quadrilha. Vestidos a caráter, os alunos entraram na dança e apresentaram as coreografias preparadas especialmente para o arraiá, enchendo o espaço de música, cores e muita animação.

A programação também contou com brincadeiras que animaram os alunos durante toda a festa. Pescaria, dança das cadeiras e passagem de bambolê garantiram momentos de diversão, enquanto as comidas típicas completaram o clima junino preparado para a ocasião.

A decoração temática completou o clima da festa. Bandeirinhas, balões, painéis e outros elementos típicos deram ainda mais cor aos espaços, criando o cenário para um dia de muitas brincadeiras, dança e diversão nas três unidades do projeto.

O projeto “Lona na Lua: Energia para Cultura – Territórios Criativos” tem apoio da Enel, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro.