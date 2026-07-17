Homem é preso após tentar furtar cabos de energia

Os agentes da Força Municipal realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o homem tentando remover os cabos de energia - Foto: Divulgação - Força Municipal

Os agentes da Força Municipal realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o homem tentando remover os cabos de energia - Foto: Divulgação - Força Municipal

Um homem foi preso em flagrante por agentes da Força Municipal após tentar furtar aproximadamente 60 metros de cabos de energia no Méier, Zona Norte do Rio. A abordagem foi registrada pelas câmeras corporais dos agentes, enquanto ele removia a fiação da área externa de um condomínio.

Os agentes da guarda realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o homem tentando remover os cabos de energia. De acordo com os agentes, no momento da abordagem, o acusado disse que estava recolhendo um cabo que já estaria solto. Contudo, os agentes confirmaram que a fiação ainda estava ligada a uma tubulação subterrânea.

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Um dos funcionários do condomínio informou que o material fazia parte da rede de energia responsável pelo funcionamento das luminárias externas.

No momento da abordagem, o homem resistiu à prisão, ameaçou os agentes e ainda tentou intimidar a equipe. Porém, ele foi contido e levado para a 23ª DP (Méier), onde continua preso à disposição da Justiça.