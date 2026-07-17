Homem é preso após tentar furtar cabos de energia
A prisão foi efetuada por agentes da Força Municipal
Um homem foi preso em flagrante por agentes da Força Municipal após tentar furtar aproximadamente 60 metros de cabos de energia no Méier, Zona Norte do Rio. A abordagem foi registrada pelas câmeras corporais dos agentes, enquanto ele removia a fiação da área externa de um condomínio.
Os agentes da guarda realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o homem tentando remover os cabos de energia. De acordo com os agentes, no momento da abordagem, o acusado disse que estava recolhendo um cabo que já estaria solto. Contudo, os agentes confirmaram que a fiação ainda estava ligada a uma tubulação subterrânea.
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Um dos funcionários do condomínio informou que o material fazia parte da rede de energia responsável pelo funcionamento das luminárias externas.
No momento da abordagem, o homem resistiu à prisão, ameaçou os agentes e ainda tentou intimidar a equipe. Porém, ele foi contido e levado para a 23ª DP (Méier), onde continua preso à disposição da Justiça.