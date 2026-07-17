Criança de 2 anos é resgatada com sinais de maus-tratos em Santa Cruz

A criança foi encontrada com ferimentos no rosto e encaminhada para o Hospital Municipal Pedro II - Foto: Divulgação - Prefeitura do Rio

A criança foi encontrada com ferimentos no rosto e encaminhada para o Hospital Municipal Pedro II - Foto: Divulgação - Prefeitura do Rio

Uma criança de 2 anos, vítima de maus-tratos, foi resgatada por policiais militares de uma residência da família, na Rua Piracambu, em Santa Cruz, na Zona Oeste, nesta quinta-feira (16). A corporação informou que os pais fugiram pelos fundos do imóvel para uma região de mata.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 27º BPM (Santa Cruz) foram ao local para prestar apoio ao cumprimento de um mandado judicial de busca e apreensão da criança. A operação ocorreu em parceria com um oficial de justiça.

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Quando os agentes chegaram, os responsáveis pela menor tentaram deixar o local junto com a menina. No momento da fuga, porém, eles desistiram e a deixaram no chão.

Depois de realizarem buscas na área, os policiais encontraram a criança com várias lesões no rosto. A vítima foi levada ao Hospital Municipal Pedro II, onde foi atendida pela equipe médica.

A criança continua internada sob guarda da Justiça. Os pais ainda não foram encontrados.