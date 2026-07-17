Lore Improta vai às lágrimas nas redes sociais e desromantiza maternidade: 'Medo de viver tudo de novo'

Com o nascimento de Levi, o caçula de Lore Improta e Léo Santana, a casa da família se encheu de alegria, mas também de insegurança por parte da dançarina. Lore relatou que viveu uma série de instabilidades psicológicas que costumam ocorrer nos primeiros dias depois do parto.

Lore Improta relata insegurança

A criadora de conteúdo e dançarina, Lore Improta, fez uma publicação nas redes sociais na noite desta quinta-feira (16), justamente para romper com o romantismo que circula em torno da maternidade. Nas imagens divulgadas, ela aparece chorando enquanto recebe amparo de Léo Santana.

Leia também:

Criança de 2 anos é resgatada com sinais de maus-tratos em Santa Cruz



Linha 17 de ônibus terá mudança no percurso durante domingos e feriados em Niterói



A famosa explicou que tem vivido uma ‘montanha-russa’ mental justamente pela quantidade de hormônios presentes no organismo durante esse período. De acordo com ela, é importante que a sociedade compreenda a gravidade do puerpério e que as mães sejam acolhidas.

"Sabe o que é isso, gente? Puerpério. Queria falar de uma coisa que pouca gente valida, que é o sentimento da mulher during o puerpério. A cabeça vira um turbilhão e os sentimentos vêm de uma forma incontrolável. Vem pensamentos como 'será que vou dar conta?', 'será que vai passar?', 'será que vai interferir no meu trabalho e no meu relacionamento?'. E mesmo quando sua cabeça sabe que é só uma fase, o coração não quer nem saber, a angústia vem igual", disse.

Lembranças dolorosas dificultam o processo

A volta para casa despertou gatilhos em Lore sobre a criação da primogênita, Liz. Quando a menina era bebê, a mãe passou por diversas dificuldades em relação a amamentação, e também precisou lidar com a privação de sono e dores abdominais da criança.

O histórico familiar, reacendeu o medo de reviver os mesmo traumas, o que causou prejuízos à saúde mental de Lore. Além disso, ela teve uma estafa imediata ao ter que cuidar dos dois filhos simultaneamente.

"Já com o Levi, eu tive um parto bem desafiante e cansativo. Quando cheguei em casa, a ficha foi caindo de tudo o que acontecido. Lembrei do que vivi com Liz e tive medo de viver tudo de novo e de como seria agora com dois filhos. Não consegui controlar o emocional por uns dois dias", contou a dançarina e influenciadora.

Recado para as seguidoras

Apesar de contar com uma boa estrutura de funcionários e rede de apoio familiar, Lore assumiu que chorava sem qualquer motivo aparente. Ela reforçou que boa condição financeira e a infraestrutura não impedem de ser vítima do sofrimento biológico que acontece no corpo feminino.

Pouco antes de encerrar seu pronunciamento nas redes sociais, Lore confortou as seguidoras com uma mensagem de união. "Mesmo tendo uma rede de apoio muito presente. Eu só conseguia olhar para todo mundo e chorar. Não tinha um motivo específico, não conseguia controlar. Sei do privilégio que eu tenho, sei que isso tornou meu puerpério mais leve do que poderia ter sido e ainda assim aconteceu. Se está passando por isso, saiba que você não é fraca", encerrou.