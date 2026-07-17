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Seis suspeitos são presos com duas pistolas e drogas no Capote, em São Gonçalo

O caso foi regsiarado na delegacia da região

relogio min de leitura | Redação 17 de julho de 2026 - 08:36
Durante a operação, os policiais apreenderam duas pistolas calibre .45 e uma grande quantidade de entorpecentes.
Durante a operação, os policiais apreenderam duas pistolas calibre .45 e uma grande quantidade de entorpecentes. -

Seis suspeitos foram presos durante uma ação do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 7º BPM, na tarde desta quinta-feira (16), na Comunidade do Capote, no bairro Colubandê, em São Gonçalo.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento na região quando localizou o grupo e efetuou a abordagem. Ao todo, seis pessoas foram detidas.

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Durante a operação, os policiais apreenderam duas pistolas calibre .45 e uma grande quantidade de entorpecentes. 

O caso foi regsiarado na delegacia da região.

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