Seis suspeitos são presos com duas pistolas e drogas no Capote, em São Gonçalo
O caso foi regsiarado na delegacia da região
min de leitura | Redação 17 de julho de 2026 - 08:36
Seis suspeitos foram presos durante uma ação do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 7º BPM, na tarde desta quinta-feira (16), na Comunidade do Capote, no bairro Colubandê, em São Gonçalo.
De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento na região quando localizou o grupo e efetuou a abordagem. Ao todo, seis pessoas foram detidas.
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Durante a operação, os policiais apreenderam duas pistolas calibre .45 e uma grande quantidade de entorpecentes.
O caso foi regsiarado na delegacia da região.