Seis suspeitos são presos com duas pistolas e drogas no Capote, em São Gonçalo

Durante a operação, os policiais apreenderam duas pistolas calibre .45 e uma grande quantidade de entorpecentes. - Foto: Divulgação

Durante a operação, os policiais apreenderam duas pistolas calibre .45 e uma grande quantidade de entorpecentes. - Foto: Divulgação

Seis suspeitos foram presos durante uma ação do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 7º BPM, na tarde desta quinta-feira (16), na Comunidade do Capote, no bairro Colubandê, em São Gonçalo.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento na região quando localizou o grupo e efetuou a abordagem. Ao todo, seis pessoas foram detidas.

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Durante a operação, os policiais apreenderam duas pistolas calibre .45 e uma grande quantidade de entorpecentes.

O caso foi regsiarado na delegacia da região.