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São Gonçalo recebe feira de empreendedorismo no Parque RJ Nosso Sonho neste domingo

'Expo Feirando' tem apoio institucional da Prefeitura e vai acontecer das 9h às 17h

relogio min de leitura | Redação 17 de julho de 2026 - 08:22
A Expo Feirando foi pensada para atender a todos os públicos, oferecendo uma mega feira com a participação de empreendedores da cidade
A Expo Feirando foi pensada para atender a todos os públicos, oferecendo uma mega feira com a participação de empreendedores da cidade -

No próximo domingo (19), o Parque RJ Nosso Sonho, no Boa Vista, irá receber a Expo Feirando, um evento que reúne gastronomia, moda, negócios e entretenimento. O evento é produzido pela TB Eventos e conta com o apoio institucional da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg).

A Expo Feirando foi pensada para atender a todos os públicos, oferecendo uma mega feira com a participação de empreendedores da cidade, que vão expor produtos de vestuário, cosméticos, gastronomia, entre outras variedades.

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Além da comercialização de produtos, o evento oferece uma programação extensa, com aula esportiva, apresentações culturais, interações com o público infantil e sorteios.

Programação:

9h às 17h - Exposição de produtos nas tendas

9h - Aulão gratuito de ginástica;

10h e 12h40 - Interação com personagens de desenhos;

11h, 13h e 15h - Apresentações musicais;

14h - Show de mágica;

16h30 - Encerramento com sorteio e distribuição de brindes

Tags:

Expo Feirando feira de empreendedorismo Parque RJ Nosso Sonho São Gonçalo

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