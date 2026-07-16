Na estreia de novo técnico, Vasco perde para o Vitória e se mantém no Z-4 do Brasileirão
Partida, vencida por 1 a 0 para os baianos, foi no Estádio Barradão. em Salvador, na noite dessa quinta-feira (16)
Após a paralisação para a Copa do Mundo, o Vasco voltou a campo pelo Campeonato Brasileiro, mas acabou sendo derrotado. Na noite desta quinta-feira (16), a equipe cruzmaltina perdeu por 1 a 0 para o Vitória, no Estádio Barradão, em Salvador, em duelo válido pela 19ª rodada da competição.
O único gol da partida foi anotado por Renato Kayzer, atacante formado nas categorias de base do Vasco, que balançou as redes justamente contra o ex-clube. O confronto também ficou marcado pela estreia do técnico português Pedro Emanuel à frente da equipe carioca.
Com a vitória, o time baiano chegou aos 25 pontos, subiu para a nona colocação e ganhou quatro posições na classificação. Já o Vasco segue em situação delicada: permanece com 20 pontos, ocupa o 17º lugar e continua na zona de rebaixamento do Brasileirão.
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