Criminosos fecham vias com ônibus e pneus em chamas na Gardênia Azul após ação policial

Criminosos incendiaram pneus e sequestraram ônibus para montar barricadas na Gardênia Azul, na Zona Oeste do Rio, na manhã desta quinta-feira (16). A ação foi uma resposta à atuação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas na região.

De acordo com a corporação, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) realizavam patrulhamento quando receberam denúncia de homens armados vendendo drogas.

Após a operação, criminosos reagiram incendiando objetos e utilizando pneus em chamas para bloquear vias importantes, como a Avenida Ayrton Senna. Lixeiras também foram usadas como barricadas para dificultar o acesso das equipes policiais.

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Segundo o sindicato Rio Ônibus, ao menos três coletivos foram sequestrados e tiveram as chaves retiradas, sendo posicionados em pontos estratégicos para impedir a circulação. Com isso, cerca de 10 linhas tiveram os itinerários afetados.

O trânsito também sofreu impactos. De acordo com o Centro de Operações da Prefeitura, a Avenida Ayrton Senna apresentou retenções no sentido Linha Amarela durante a manhã, enquanto o sentido Orla seguiu com fluxo melhor.

A Polícia Militar informou que equipes foram mobilizadas para retirar as barricadas e reforçar o policiamento na região. A ocorrência foi encaminhada para a 32ª DP (Taquara) e seguia em andamento.