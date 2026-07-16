Morte de bebê de 10 meses em Fortaleza é investigada como estupro de vulnerável

No local, dois suspeitos foram presos em flagrantes, sendo eles: o companheiro da mãe, com quem vivia uma relação casual, e o primo dele - Foto: Reprodução/Rede Social

No local, dois suspeitos foram presos em flagrantes, sendo eles: o companheiro da mãe, com quem vivia uma relação casual, e o primo dele - Foto: Reprodução/Rede Social

A bebê Helena, de 10 meses, faleceu na manhã desta segunda-feira (13), em Fortaleza, após ser supostamente vítima de estupro dentro da própria casa enquanto dormia com a mãe. A princípio, a mãe cogitou que a filha estivesse engasgada, e não morta. Por pensar que tinha acontecido um acidente, a mulher ligou para a Polícia Militar e para o Corpo de Bombeiros. No entanto, como o socorro não chegou, ela decidiu levar a menina para o hospital, onde o crime foi constatado.

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No pronto-socorro, os médicos tentaram reanimar Helena, porém a bebê acabou falecendo em decorrência de asfixia. No hospital, a equipe de profissionais constatou que havia sinais de lesões físicas e fez o alerta à mãe de que a criança havia sido abusada sexualmente, e não se engasgado, como ela tinha cogitado.

Com a confirmação do crime sofrido pela menina por parte dos médicos, a Polícia Militar do Ceará foi acionada e os agentes foram até o apartamento onde morava a vítima. No local, dois suspeitos foram presos em flagrante, o companheiro da mãe, com quem ela mantinha uma relação casual, e o primo dele. Além desses dois homens, vizinhos e outras pessoas que frequentavam a casa onde ocorreu o crime também foram conduzidos à delegacia para prestar depoimento.

De início, as prisões foram registradas como flagrante pelo crime de estupro de vulnerável seguido de morte. No entanto, recentemente, a Justiça do Ceará converteu o flagrante em prisão preventiva, uma vez que ainda não saiu o laudo da perícia criminal feito pela Polícia Civil que confirmará as acusações.

