Operação do MPRJ mira deputado e vereador por suspeita de fraude em licitações no Rio

Entre os alvos estão o deputado estadual Rafael Nobre (União Brasil) e o vereador de São João de Meriti Magrão Nobre (União Brasil) - Foto: Reprodução

Entre os alvos estão o deputado estadual Rafael Nobre (União Brasil) e o vereador de São João de Meriti Magrão Nobre (União Brasil) - Foto: Reprodução

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) realizou, na manhã desta quinta-feira (16), uma operação contra um grupo investigado por um suposto esquema de direcionamento de contratos públicos e desvio de recursos por meio de empresas ocultas.

Entre os alvos estão o deputado estadual Rafael Nobre e o vereador de São João de Meriti Magrão Nobre, ambos do partido União Brasil. Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, os agentes encontraram R$ 21 mil em espécie na casa do deputado e outros R$ 45 mil na residência do vereador.

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O procurador-geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Antonio José Campos Moreira, denunciou os investigados pelos crimes de organização criminosa, fraude em licitações, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.

Os mandados foram autorizados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) e cumpridos por equipes da Coordenadoria de Segurança e Inteligência em imóveis ligados aos investigados, incluindo os gabinetes dos dois parlamentares.

Além da responsabilização criminal, o Ministério Público também pede que o ressarcimento dos prejuízos causados aos cofres públicos.

Em nota, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) informou que acompanhou a operação e afirmou estar à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.

A Câmara Municipal também declarou que prestou apoio ao cumprimento das ordens judiciais e seguirá colaborando.