PM apreende arma e drogas após confronto com suspeitos no bairro Almerinda

Uma ação da PM terminou com a apreensão de arma e drogas, além de um suspeito baleado na madrugada desta quinta-feira (16), no bairro Almerinda, em São Gonçalo. Outro homem também foi detido durante a ação.

De acordo com a Polícia Militar, agentes faziam patrulhamento na localidade conhecida como Ponte quando encontraram suspeitos envolvidos com o tráfico de drogas. Segundo a PM, os agentes foram recebidos a tiros e houve confronto.

Policiais apreenderam uma pistola calibre 9 mm, drogas e um rádio transmissor | Foto: Divulgação/PMERJ

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Após a troca de tiros, um dos suspeitos foi encontrado ferido. Com ele, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9 mm, drogas e um rádio transmissor. Durante as buscas na região, outro homem foi localizado com material entorpecente.





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A ocorrência foi encaminhada para a 74ª DP (Alcântara), onde o caso foi registrado.