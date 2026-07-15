Apontado como braço direito de Doca do CV é preso em Jacarepaguá

Kayky Alves de Oliveira, vulgo 'Jhony', é apontado como um dos braços direitos de lideranças do CV - Foto: Divulgação/PCERJ

Kayky Alves de Oliveira, vulgo 'Jhony', é apontado como um dos braços direitos de lideranças do CV - Foto: Divulgação/PCERJ

Um criminoso foi preso em flagrante durante mais uma ação da Operação Contenção, em Jacarepaguá, Zona Sudoeste do Rio, nesta quarta-feira (15). Kayky Alves de Oliveira, o 'Jhony' é apontado como gerente do tráfico de drogas da comunidade da Gardênia Azul, também na Zona Sudoeste e, braço direito dos traficantes "Doca da Penha" e "BMW", líderes do Comando Vermelho (CV).

Kayky foi preso em flagrante pelos crimes de associação ao tráfico e adulteração de sinal identificador de veículos, após ser monitorado por cerca de nove meses. De acordo com as investigações, ele é o responsável por contabilizar drogas e montar as “escalas de trabalho” dos traficantes na comunidade.

Com ele, foram apreendidos uma moto clonada e um caderno com as anotações sobre drogas e outros traficantes. Ao ser abordado pelos agentes, ele tentou fugir, mas foi alcançado.

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Segundo apurações, Jhony é braço direito de Edgar Alves Andrade, conhecido como Doca da Penha ou Urso, um dos principais líderes do CV. No momento da prisão, o criminoso usava uma camiseta da “Tropa do Urso”.

Jhony teria ganhado cada vez mais espaço na facção após participar ativamente dos ataques a comunidades da Zona Oeste, coordenados por Juan Breno Malta Ramos Rodrigues, o BMW, atualmente à frente da Comunidade Gardênia Azul.

Nas redes sociais, Kayky ostentava os armamentos de grosso calibre da facção e dirigia carros de luxo roubados. Contra ele também foram cumpridos dois mandados de prisão por homicídio qualificado e roubo majorado.

A ação, da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), contou com o apoio de agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Baixada Fluminense (DRE-BF) e Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-CAP).