Drone com explosivo é usado por criminosos em ataque na Zona Oeste do Rio; Vídeo

Os criminosos aparecem direcionando o equipamento para pessoas que estavam próximas a um carro branco - Foto: Reprodução

Os criminosos aparecem direcionando o equipamento para pessoas que estavam próximas a um carro branco - Foto: Reprodução

Um vídeo registrado por membros do Comando Vermelho mostra o exato momento em que um drone é usado para lançar um artefato explosivo em uma rua no bairro de Curicica, na Zona Sudoeste do Rio.

O ataque aconteceu na tarde de segunda-feira (13) e deixou um integrante da Associação de Moradores do Parque Dois Irmãos ferido.

Nas imagens, os criminosos aparecem direcionando o equipamento para pessoas que estavam próximas a um carro branco estacionado na rua. De acordo com os próprios traficantes, os alvos seriam membros de um grupo miliciano que atua na região. Antes de acionar o drone, um deles fala: “Explode o carro deles.” Após a detonação, as comemorações são ouvidas na gravação. “Peguei, peguei”, diz um dos integrantes do grupo.

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Um outro vídeo mostra uma vítima ferida e marcas de sangue espalhadas pelo local do ataque. A ação está vinculada a disputa por territórios entre facções criminosas e milicianos na região. O uso de drones armados com explosivos mostra tecnologia avançada usada pelo CV nos confrontos territoriais nos últimos meses.





Reprodução/ Redes Sociais