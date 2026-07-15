Suspeito é levado para delegacia por 'stalking' contra mulher na Freguesia

No local, impediram que o suspeito, já contido por um policial militar de folga, fosse agredido por um grupo de pessoas - Foto: Reprodução

No local, impediram que o suspeito, já contido por um policial militar de folga, fosse agredido por um grupo de pessoas - Foto: Reprodução

Uma operação em conjunto entre a Operação Segurança Presente, o 18° PM (Jacarepaguá) e o Bairro Seguro resultou na condução de um homem à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) pelo crime de perseguição (stalking), nessa terça-feira (14), na Freguesia, em Jacarepaguá, Zona Sudoeste do Rio. Ele foi autuado, mas responderá o processo em liberdade.

Durante patrulhamento, as equipes receberam acionamento para verificar a depredação de uma lanchonete na Estrada dos Três Rios. No local, impediram que o suspeito, já contido por um policial militar de folga, fosse agredido por um grupo de pessoas, que o acusava de ter cometido um estupro.

Após consulta no sistema policial, os agentes constataram que não havia mandado de prisão em aberto contra o homem. Nenhuma vítima ou testemunha confirmou a acusação de violência sexual.

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Durante a ocorrência, os policiais localizaram uma mulher que relatou ser vítima de perseguição constante pelo suspeito, que comparecia com frequência ao seu local de trabalho, mesmo depois de ela manifestar que não desejava manter qualquer contato. A vítima foi conduzida à DEAM.