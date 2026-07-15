São Gonçalo recebe programação cultural com teatro e samba neste final de semana

A cultura ganha destaque em São Gonçalo com uma programação que reúne teatro e música para públicos de diferentes idades. Com o apoio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, dois eventos prometem movimentar a cidade durante este final de semana: a grande final do FestCAGE, no Teatro Municipal, e o Samba da Feira de Neves, realizado aos domingos no Centro de Tradições Nordestinas.

Na sexta-feira (17), às 19h30, o Teatro Municipal de São Gonçalo recebe a Grande Final do FestCAGE, festival que celebra os talentos da Casa de Artes Gabriel Engel, um dos importantes espaços de formação artística do município. O evento reúne os alunos da Oficina de Teatro Gabriel Engel em uma competição que valoriza o desenvolvimento artístico e a criatividade.

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Após diversas etapas eliminatórias, as cenas que mais se destacaram ao longo do festival retornam ao palco para disputar os principais prêmios da noite diante de um júri técnico. Além de acompanhar a cerimônia de premiação, o público também terá papel decisivo, votando em sua apresentação favorita para eleger a vencedora da categoria Melhor Cena – Júri Popular.

Com classificação indicativa de 12 anos, os ingressos estão disponíveis pela plataforma Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/festcage-grande-final-2026/3481979.

Já quem prefere uma boa roda de samba tem encontro marcado neste domingo (19), a partir das 13h, no Centro de Tradições Nordestinas, com o Samba da Feira de Neves. O evento, que tem entrada gratuita, acontece todos os domingos de julho e reúne atrações de samba e pagode em um ambiente pensado para toda a família.

Além da programação musical, o público poderá aproveitar a praça gastronômica, com opções para almoço, petiscos e bebidas.