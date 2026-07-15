Fluminense aguarda propostas de transferência para Freytes

O futuro do jogador Freytes no Fluminense está incerto no momento, visto que o zagueiro deve perder espaço no elenco com a chegada do Thiago Silva e com a concorrência com o Jemmes. Além das mudanças táticas da equipe, o atleta ainda sofre com críticas feitas por torcedores. Segundo informações divulgadas pelo jornal esportivo "Lance!", o Tricolor está aguardando propostas de transferência para o zagueiro argentino.

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No final da temporada passada, Freytes chegou a receber uma proposta do Bologna, da Itália, por 5 milhões de euros, mas ela foi recusada pelo Fluminense. No entanto, atualmente o clube carioca entende que o zagueiro sofreu uma valorização espera vendê-lo pelo valor de 8 milhões de euros (aproximadamente R$ 46 milhões).

Mesmo com o futuro incerto, o atleta argentino deve ser titular ao lado de Thiago Silva, visto que um é canhoto e outro é destro, respectivamente. O técnico Luis Zubeldía também já mencionou a possibilidade de utilizá-lo na posição de lateral-esquerdo, posto o qual o jogador atuou em alguns momentos na partida contra a equipe do Bahia, que aconteceu no último domingo (12).

O zagueiro de 26 anos foi contratado para integrar o elenco do Fluminense em janeiro de 2025. Seu melhor momento no Tricolor, foi durante a Copa do Mundo de Clubes, momento em que chegou a ser elogiado pelo ex-jogador e ídolo italiano Marco Materazzi como uma das grandes peças no setor defensivo do torneio. Mesmo assim, o zagueiro continuou sendo alvo de críticas dos torcedores ao longo de sua passagem pelos jogos do time de Laranjeiras.

O Fluminense volta ao campo pelo Brasileirão nesta sexta-feira (17), contra o a equipe do Red Bull Bragantino, às 20h, no Maracanã.