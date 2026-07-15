Confronto com a PM termina com três mortos e apreensão de dois fuzis em Itaboraí

Três homens morreram após um confronto com policiais militares na madrugada desta quarta-feira (15), no distrito de Itambi, em Itaboraí. A ocorrência foi registrada na Rua Cinquenta, no bairro Grande Rio.

De acordo com a Polícia Militar, equipes foram ao local para verificar uma denúncia de que criminosos armados estariam planejando roubos de carga na BR-493.

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Ao chegarem à uma região com barricadas, os agentes prosseguiram a pé e foram recebidos a tiros por um grupo de homens armados.

Após o confronto, três homens foram encontrados baleados. Eles chegaram a ser socorridos e encaminhados para a UPA de Manilha, mas não resistiram aos ferimentos. As identidades não foram divulgadas.

Na ação, a PM apreendeu dois fuzis calibre 5,56, uma pistola calibre 9 mm, seis carregadores de fuzil, um carregador de pistola, 92 munições de diferentes calibres, três rádios transmissores e um colete a prova de balas.

A ocorrência foi registrada na 71ª DP (Itaboraí) e encaminhada para a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI). Os fuzis utilizados pelos policiais foram recolhidos para perícia.