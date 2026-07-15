PM apreende drogas e recupera moto roubada em Maricá

Uma operação da Polícia Militar terminou com a apreensão de uma grande quantidade de drogas e a recuperação de uma motocicleta roubada na comunidade do Risca Faca, em Itaipuaçu, Maricá, nesta segunda-feira (14). Um homem de 18 anos foi preso em flagrante e um adolescente de 16 anos acabou apreendido.

Segundo o 12º BPM (Niterói), equipes do PATAMO da 6ª Companhia realizavam patrulhamento pela Avenida Beira Rio para reforçar o policiamento e combater o tráfico de drogas na região quando avistaram uma motocicleta sem placa de identificação deixando a comunidade com dois ocupantes em atitude suspeita.

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Os policiais fizeram a abordagem e encontraram com a dupla uma carga de entorpecentes pronta para a comercialização. Durante a verificação da motocicleta, uma Honda CG 160 Fan vermelha, foi constatado que o veículo possuía registro de roubo.

Ao todo, os agentes apreenderam 502 invólucros de skank, 500 pinos de cocaína, 156 pedras de crack, 147 invólucros de ice, 140 invólucros de haxixe, 97 invólucros de maconha e 51 frascos de loló. Também foram recolhidos três radiotransmissores, dois celulares, três balanças de precisão, um cinto de guarnição, diversos materiais utilizados para embalar drogas e R$ 84 em dinheiro.

A ocorrência foi registrada na 82ª DP (Maricá). O homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, enquanto o adolescente permaneceu apreendido. Todo o material foi encaminhado para a perícia, e a motocicleta recuperada ficou à disposição da autoridade policial para os procedimentos de devolução ao proprietário.